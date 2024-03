CineMaterna apresenta Todos Menos Você nesta quarta-feira no BarraShoppingSul

Na próxima quarta-feira (6), às 14h10min, acontece a sessão CineMaterna no Cinemark do BarraShoppingSul (avenida Diário de Notícias, 300). Na sessão especial para famílias com bebês de até 18 meses, será exibido o filme de comédia romântica Todos Menos Você.

Os filmes são escolhidos pelas famílias cadastradas no site do CineMaterna através de votação em enquetes. As enquetes ficam abertas de quinta-feira a domingo. O resultado da votação é divulgado no site, na quinta-feira que antecede a sessão, para que todos possam se programar a tempo de participar. Crianças acima de 18 meses e acompanhantes são bem-vindos.

Busque pela sessão e sinalização CineMaterna no site do cinema. Caso não encontre, adquira os ingressos no dia, na bilheteria. A Associação CineMaterna é uma organização sem fins lucrativos instituída por mães, pioneira em organizar sessões de cinema especiais para famílias com bebês de até 18 meses.

Diferenciais das sessões CineMaterna: