Macrs inaugura exposição sobre corpo e gênero na Casa de Cultura Mário Quintana

O Museu de Arte Contemporânea do RS (Macrs), inaugura, nesta terça-feira (5), às 18h, a exposição Ilusões e Fantasias. A atividade ocorre a partir das 18h, na Fotogaleria Virgílio Calegari, localizada no 7º andar da Casa de Cultura Mario Quintana (Rua dos Andradas, 736), como parte das celebrações pelos 32 anos do Museu. A visitação gratuita pode ser realizada até 28 de abril, de terça-feira a domingo, das 10h às 19h.

A mostra, com curadoria de Arthur Bonfim Carmo, reúne obras do acervo do Macrs e de três artistas convidados: Artur Ferreira, Alga Menegat e Lai Borges. Por meio de diferentes linguagens, os trabalhos apresentam as estratégias e elaborações dos artistas na vivência de um mundo que ainda molda os modos de expressão de si mesmos.

A exposição, que conta com obras de diversos artistas, convida o público a refletir sobre os limites da performance e da identidade pessoal. Segundo o curador, a troca entre o acervo institucional e artistas emergentes do movimento queer é essencial para destacar produções relevantes no cenário contemporâneo.