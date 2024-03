Performer gaúcha promove cursos de Yoga com interccção da dança, educação somática, arte-educação e acrobacias

Espaço idealizado pela performer e yoga-arte-educadora Clarissa Brittes, o Vem Voar Studio (localizado no Centro Histórico de Porto Alegre), está com inscrições abertas para diversas atividades em 2024, incluindo um minicurso gratuito (com certificado) de Yoga Contemporâneo, que ocorre no dia 13 de março, das 18h30min às 21h.

A programação inicia no dia 2 (sábado), das 9h às 10h30min, quando acontece um Aulão de Aerial Yoga, voltado para iniciantes e praticantes da técnica, que permite aos participantes explorarem a sensação do yoga no tecido. Nesse caso, as inscrições custam R$ 90,00 (para não alunos) e R$ 75,00 (para alunos regulares) e podem ser feitas pelo telefone/Whatsapp (51) 9.8146.7899.

"O Aerial Yoga é uma modalidade de yoga única que permite ao praticante realizar invertidas suspensas, adquirir uma nova compreensão das posturas e explorar novas possibilidades", esclarece a professora e performer, que intersecciona no seu trabalho Yoga, Educação Somática, Acrobacia, Dança, Arte-criação-educação e Performance.

Já o Minicurso de Yoga Contemporâneo, une diversos conteúdos que partem do universo milenar do yoga e atualizam a prática aos dias atuais, com recortes da dança, da educação somática, da arte-educação e da acrobacia aérea e de solo. "Ambas atividades são excelentes oportunidades, para quem quer fazer nossos cursos de formação (Aerial Yoga, que acontece a partir de 16 de março, e Yoga Contemporâneo, que começa em abril e se estende o ano inteiro)".

O Aulão oferece isenção de taxa de inscrição e – assim como o minicurso – disponibiliza vagas para cotistas (mães-solo, pessoas trans, indígenas, negras, PCDs e população de baixa renda). Os cursos de formação também seguem política de bolsas para esse público. "Todas as técnicas acolhem os mais diversos corpos, com suas devidas adaptações. Ainda que o aluno tenha lesões ou seja iniciante, podemos indicar o que pode ser saudável para ele", afirma Clarissa, que, enquanto performer-criadora, utiliza-se do universo yogue para compor performances em espaço públicos, foto exposições e videoartes.