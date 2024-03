Mostra Expressões celebra os três anos da Galeria Escadaria

A Galeria Escadaria (avenida Presidente João Goulart, 551) apresenta a exposição fotográfica Expressões, projeto que homenageia os três anos da única galeria permanente a céu aberto do Brasil, localizada no píer da Usina do Gasômetro, junto à Orla do Guaíba. A exposição terá abertura no sábado (2), às 16h e fica em cartaz até 30 de maio.

Os sonhos, ao se materializarem, trazem festa ao coração de seus idealizadores. Os autores das obras apresentadas criam novas concepções, imagens subliminares através de executadas com enorme esmero e criatividade, traduzidas na forma de dípticos e trípticos.

Os contrastes de luz e sombra, as cores vibrantes ou suaves, as composições meticulosamente pensadas ou os instantes espontâneos, são expressões de arte em que, cada imagem é um universo em si, carregado de múltiplos significados e sentimentos. Através da lente da câmera, os fotógrafos revelam a beleza oculta no ordinário, eternizando instantes ímpares.