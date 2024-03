Biblioteca Pública do Estado retoma a festa literária BPE + CULTURA

A Biblioteca Pública do Estado retoma, neste próximo sábado (2), a feira literária BPE + CULTURA. O evento acontece das 12h às 18h, em frente ao prédio da biblioteca (Riachuelo, 1.190). O projeto acontece sempre no primeiro sábado de cada mês, entre as ruas João Albuquerque e General Câmara, mantendo o acesso liberado aos moradores. Em caso de chuva, os expositores irão montar as bancas dentro do local.

Nesta edição, receberá destaque a comemoração do Ano Novo Chinês, com a apresentação da Dança do Leão, seguida de conversa sobre os clássicos da literatura chinesa e suas lições sobre o Budismo, com o professor Rafael Beltrame. Além disso, haverá apresentação do grupo de tango Ocho Adelante e desfile Tango à Moda Antiga, de L. Anne Criações.