Grupo Ueba Produtos Notáveis faz apresentações gratuitas do espetáculo Faísca D´Água

O Grupo Ueba Produtos Notáveis completa 20 anos de estrada em 2024 e para dar início às comemorações das duas décadas, o grupo caxiense com atuação no teatro, na literatura e no cinema lança o projeto de circulação do espetáculo Faísca D´Água. Serão oito apresentações gratuitas para a comunidade, sendo cinco em parques e locais de convívio e lazer em Caxias do Sul. A apresentação de estreia do circuito acontece no sábado (2), às 17h, na Praça Dante Alighieri (rua Sinimbu, s/n°), seguida do Parque Getúlio Vargas (rua Dr. Montaury, s/n°), que receberá a peça no domingo (3), às 16h.

No dia 10 de março (domingo), às 16h, será a vez dos Pavilhões da Festa da Uva receberem o espetáculo, que passará, ainda, pela Feira Maesa Cultural, no dia 17 de março (domingo), às 16h, e pelo estacionamento da Universidade de Caxias do Sul, às 16h do dia 7 de abril (domingo).

Além disso, serão realizadas três apresentações em escolas da rede pública municipal próximas ao Centro Cultural Moinho da Cascata, sede do Grupo Ueba, contemplando alunos das escolas EMEF Paulo Freire, EMEF Machado de Assis e EMEF Arnaldo Ballvê. Dessa forma, a comunidade escolar também é beneficiada com arte, folclore e cultura.