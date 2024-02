Mostra Cia. Rústica 20 anos — o começo dura dois meses e começa neste sábado

Nos meses de março e abril, a mostra Cia. Rústica 20 anos — o começo vai comemorar as duas décadas da trupe, um dos grupos teatrais mais premiados do Rio Grande do Sul. Entre as atrações, estão espetáculos, a estreia de um documentário e uma oficina de montagem. Será uma celebração dupla, já que toda programação será realizada na Zona Cultural (avenida Alberto Bins, 900), que completa um ano de atividades.

Karaokengas, neste sábado (2), a partir das 19h, com ingressos no Sympla O público poderá cantar e se divertir na próxima edição de, neste sábado (2), a partir das 19h, com ingressos no, partindo de R$ 27,00. Peças de sucesso da companhia também estarão novamente em cartaz: O Fantástico Circo-Teatro de um Homem Só (15 a 17), Estrelas — a pessoa nasce pra brilhar (22 a 24/03 e 19 a 21/04), Cabaré Desejo (05 a 14/04) e Cabaré do Amor Rasgado (26 a 28/04).

Testemunho em vídeo de um dos mais recentes projetos do coletivo de artistas, Cabarés do Sul do Mundo — o documentário será lançado no dia 26 de março com entrada franca. Após a exibição, haverá uma bate-papo sobre o trabalho desenvolvido. Informações sobre os eventos podem ser encontradas nas redes da Cia. Rústica.