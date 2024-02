A arte brota da lama da política em 'Ubu Tropical', nova encenação da Ói Nóis Aqui Traveiz

Alegoria do político grotesco e intratável, que trapaceia para se tornar rei e governa na base de atrocidades contra o povo e os aliados, o personagem Pai Ubu – criado pelo dramaturgo francês Alfred Jarry (1873-1907) – foi resgatado para o Brasil contemporâneo pela Tribo de Atuadores Ói Nóis Aqui Traveiz. Símbolo do cinismo, da destruição e da estupidez, ele é a figura central do espetáculo de rua Ubu Tropical, assinado pelo coletivo, que estreia neste domingo (3), às 17h, no Parque da Redenção. A encenação ocorre nas próximidades do Monumento ao Expedicionário e terá, ainda, outras duas apresentações no mês de março: dias 10 e 17, no mesmo local e horário.

Paródia de Macbeth (William Shakespeare), a peça Ubu Rei foi a primeira a levar o personagem de Jarry para os palcos, contando a história de um homem da corte instigado pela mulher a matar o rei e ocupar seu lugar. Sátira do poder obtido por usurpação e exercido com tirania, a peça que apresenta Pai e Mãe Ubu, um casal entregue à barbárie, que invade a Polônia e assume o trono de sua vítima, causou furor em sua estreia (1888) na Paris do século XIX; e, ainda hoje, segue como uma representação aplicável a circunstâncias de autoritarismo. "Depois desta montagem, Jarry levou Pai Ubu para outras várias de suas peças: Ubu Cornudo (1897), Ubu Acorrentado (1900) e Ubu na Colina (1901), são as mais destacadas em meio à saga criada pelo autor", conta o atuador e produtor Paulo Flores, um dos fundadores do Ói Nóis.

Flores responde pela parte técnica e contrarregragem de Ubu Tropical, ao lado de Clélio Cardoso e Tânia Farias (esta, assina, ainda, figurinos, maquiagem e adereços da peça). Na criação, com direção coletiva, estão em cena os atuadores Rafael Torres (Pai Ubu), Helen Sierra (Mãe Ubu), Marta Haas, Keter Velho, Eugênio Barboza, Roberto Corbo, Lucas Gheller, Márcio Leandro, Alex Pantera, Jules Bemfica, Gengiscan, Ellen Hiromi, Kayzee Fashola, Milena Moreira, Fabrício Miranda e Daniel Steil. Alguns destes atuadores são artistas residentes do projeto Arte Pública – Criação e Formação, realizado durante todo o ano de 2023, com recursos da emenda parlamentar da deputada federal Fernanda Melchionna.

Antes de iniciar o processo criativo e a montagem da peça, o coletivo já havia desenvolvido uma pesquisa sobre o personagem e a obra de Jarry – que, com uma nova concepção estética e ideológica, influenciou todas as vanguardas do século XX, como dadaístas, surrealistas, o teatro do absurdo, e grande parte do humor grotesco contemporâneo – fazendo uma relação com o movimento Modernista, a partir de Oswald de Andrade e seu conceito de Antropofagia, que serviu de inspiração para o Tropicalismo, influenciando a arte brasileira até os dias de hoje.

"Após um período de estudos, em 2020, fizemos seminário e oficina sobre o tema, em 2021, e, no final daquele ano, apresentamos intervenção cênica Parada Ubuesca no Parque da Redenção e no Centro da cidade, já como experimento com a personagem do Jarry", conta Flores. "Depois, demos sequência à pesquisa, com o curta-metragem Ubu Tropical, que gravamos no primeiro semestre e apresentamos no segundo semestre de 2022", emenda.

Ambicioso, covarde e irracional, o legendário Pai Ubu relembra, em chave humorística, o que o Brasil viveu nos últimos anos com um governante "autoritário e demente", destaca Paulo Flores. "A trama é antimilitarista e nos inspirou, porque está bem ligada à nossa história recente (o momento em que as sombras do fascismo começaram a tomar conta do País)".

Segundo Flores, a encenação do Ói Nóis Aqui Traveiz parte da figura do bufão, personagem dos paradoxos, das antíteses, do avesso e do direito, da negação e da afirmação. "Sua função é de dizer alto o que se pensa baixo: ele desvela o não-dito, o interdito, o latente ou o recalcado. O bufão está ligado à rua, à praça, sendo o representante de uma reunião de vozes de contestação e de transgressão", observa o encenador. "Escolhemos a figura do bufão, porque histórias escatológicas e absurdas fazem parte do universo deste ser".

Nesse sentido, o coletivo também optou por figurinos e adereços manchados de marrom, dando a ideia de lama – fazendo, assim, também uma referência às tragédias ambientais nas cidades de Mariana e Brumadinho, em Minas Gerais. Contando com música original de Johann Alex de Souza, a trilha do espetáculo é executada pelos artistas em cena, e também conta com referencias tropicalistas.