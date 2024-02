Parador da Figueira Veterana está de volta com seu happy hour no Iguatemi

O Parador da Figueira Veterana está de volta ao Iguatemi Porto Alegre (avenida João Wallig, 1.800) oferecendo shows ao vivo e um espaço diferenciado na área externa do estacionamento. Com entrada gratuita, o espaço alia gastronomia, drinks e boa música, sendo uma opção para curtir um happy hour e sair da rotina neste verão. A atração funciona de quarta-feira a domingo, das 17h às 22h, até o dia 24 de março.

O público conta com foodtrucks e shows ao vivo. A programação reúne uma eclética lista de músicos locais, que sobem ao palco de quinta a domingo, das 19h às 21h. Nesta semana, quem abre a programação é Johnny Rickes, na quinta-feira (29). A line up do final de semana traz também Maik Salgado e banda, na sexta-feira (1°), Maurício Chaise e banda no sábado (2) e Maurício Sonnenberg no domingo (3). Em casos de chuva, os shows podem ser cancelados.