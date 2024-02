Exposição Entre materialidades e poéticas: as crianças pequenas e o acervo do Macrs estreia

O Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul, apresenta, nesta quinta-feira (29), a partir das 18h, a exposição Entre materialidades e poéticas: as crianças pequenas e o acervo do Macrs. A mostra estará em cartaz na Galeria Augusto Meyer, na Casa de Cultura Mario Quintana (Rua dos Andradas, 736). Ela destaca o trabalho de 12 artistas renomados, como Carlos Vergara, Ena Lautert e Felix Bressan, e retrata a diversidade de gênero e raça, explorando materialidades e poéticas.

O principal objetivo da curadoria educativa é tornar a arte acessível a um público diverso, tornando-a culturalmente ativa. Nesse sentido, foram selecionadas 13 obras de 12 artistas, com o intuito de representar a diversidade de gênero e raça, destacando as poéticas e materialidades presentes.

A exposição busca responder a questionamentos sobre a possibilidade de crianças pequenas se envolverem com a arte contemporânea, se as expressões artísticas contemporâneas fazem parte de seu cotidiano escolar e se os museus de arte consideram as crianças pequenas em suas iniciativas. A curadoria educativa visa aproximar as crianças do Macrs, levando em consideração suas particularidades.