Casa de Cultura Mario Quintana promove Carnaval neste domingo

No domingo (3), a Casa de Cultura Mario Quintana (Rua dos Andradas, 736), em parceria com a Biblioteca Lucília Minssen de literatura infantojuvenil, convida o público para a Folia na CCMQ, uma tarde de celebrações carnavalescas. A festa começa a partir das 14h, com atividades diversas e entrada franca.

Às 14h30min, o bloco começará o seu desfile pelos andares, descendo em direção à Travessa dos Cataventos, com muitas brincadeiras e marchinhas de carnaval no percurso. Na Travessa, a festa infantil continuará com o início do Bailinho de Carnaval, às 15h, liderado pela DJ Adriana Banana, que apresentará uma sequência de blocos musicais que contam a história da festividade. Entre 15h30min e 16h30min, o público infantil poderá retirar senhas para fazer pintura facial.

Em seguida, das 16h30min às 17h30min, na Biblioteca Lucília Minssen, ocorre o Desfile e Concurso de fantasias, comandado por Carmem Henke. A contadora de histórias conduzirá o desfile infantil com a participação das crianças que estiverem presentes. Serão escolhidas as três fantasias mais criativas da festa. Para encerrar o evento, a partir das 17h, na Travessa, o bloco No caminho te explico promete animar o público adulto com seu repertório musical, que representa a pluralidade cultural e musical brasileira e latino-americana.