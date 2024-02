Blow Up: Um sopro de diversão chega na última semana no BarraShoppingSul

A exposição interativa Blow Up: Um sopro de diversão está na sua última semana em Porto Alegre. Com diversas obras de arte infláveis, a mostra desperta curiosidade e criatividade nos visitantes de todas as idades com bolas, balões, espelhos e luzes. Até o domingo (3), é possível se divertir e brincar no Multiplan Hall do BarraShoppingSul (avenida Diário de Notícias, 300).