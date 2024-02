Bate-papo sobre jornalismo e literatura com foco no livro Círculo de Sangue acontece nesta quinta

As conexões entre jornalismo e literatura, pesquisa de campo e processo de criação literária, a escrita e a produção do livro, assim como mercado editorial e formação de novos leitores estarão na pauta do bate-papo Quando o jornalismo encontra a literatura, promoção da Carta Editora em parceria com a Associação Riograndense de Imprensa (ARI) que ocorre nesta quinta-feira (29), às 19h, no Bar da ARI (avenida Borges de Medeiros, 915).

Com entrada franca, o encontro terá como foco o livro Círculo de Sangue, sucesso editorial do jornalista Tom Belmonte, que irá falar sobre as marcas do jornalismo na sua escrita e o gênero policial na literatura, entre outros temas. O encontro terá mediação do jornalista Humberto Trezzi, que assina o prefácio do livro.

Círculo de Sangue retrata a Porto Alegre do início do século ao narrar um crime que surpreende a polícia e revela o ápice da desintegração moral e ética de uma família. Na trama, emerge um passado de rupturas, abandono e misticismo que leva as personagens a escolhas e rumos obscuros no presente. A obra que marcou a estreia do autor na literatura tem como pano de fundo o Fórum Social Mundial de 2001 e a missioneira São Borja.