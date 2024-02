Comemorando os 88 anos de Paulo Porcella

Devido ao sucesso da exposição da Gravura Galeria (rua Corte Real, 647) que comemora os 88 anos de Paulo Porcella, Helenice Porcella, curadora da mostra, promoverá uma visita guiada. Ela irá recepcionar os interessados nesta quarta-feira, das 14h às 17h para uma conversa. Helenice, que também é filha do artista, contará mais sobre o processo criativo e a vivência dela com o pai. O evento será aberto ao público e marcará o encerramento da exibição, que chega ao fim na quinta-feira. Paulo Porcella transita com habilidade entre diferentes linguagens plásticas. Seus temas frequentes são as paisagens urbanas e rurais. Evidencia em suas composições a atração pelas naturezas mortas e seu interesse pela estatuária barroca. Entretanto, a sua real paixão é pela figura feminina. Todos os trabalhos são feitos com pigmento acrílico, e Porcella é precursor do uso desse material no Rio Grande do Sul.

Cultura caipira em uma pegada LGBTQIA

A primeira edição drops do Poa Queer Festival estreia em grande estilo com o astro do queernejo Gabeu, nesta quinta-feira, às 22h, no Agulha (rua Conselheiro Camargo, 300). Ingressos no Sympla, a partir de R$ 30,00. O artista, que é filho de Solimões, da dupla sertaneja Rio Negro e Solimões, cunhou o termo queernejo, valorizando as narrativas que questionam a figura heteronormativa e resgatando a cultura caipira dentro de um contexto de vivência LGBTQIAP . Gabeu iniciou sua carreira em 2019 com o lançamento do single Amor Rural, uma balada bem humorada que traz uma nova perspectiva sobre o relacionamento entre dois homens caipiras. AGROPOC (2021), seu primeiro álbum, foi indicado ao Grammy Latino 2022 como Melhor Álbum de Música Sertaneja, tornando Gabeu o primeiro artista independente gay a concorrer na categoria.

Música instrumental e rock clássico no Grezz