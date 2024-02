Gabriel Romano & Equilíbrio Dinâmico e Rola Stones fazem show no Grezz

Nesta semana, a programação de shows do Grezz (rua Almirante Barroso, 328) começa na quarta-feira (28), com o acordeonista Gabriel Romano e Equilíbrio Dinâmico. Eles apresentam o show Acorde Universal – música instrumental com raízes gauchescas e conexões universais, às 21h. As composições são de autoria do acordeonista e mesclam música cigana, jazz e erudito, trazendo como principais referências Hermeto Pascoal, Luiz Gonzaga, Astor Piazzolla, Adelas Bertussi e Arnold Schoenberg. Ingressos à venda na plataforma Sympla, a partir de R$ 25,00.