Grezz recebe Brazilian Stuff e tributo a Stevie Wonder com Juliano Barreto

A programação do Grezz (rua Almirante Barroso, 328) está diversa nesta semana. Na sexta-feira (1°), às 21h, é a vez da Brazilian Stuff - trio de música instrumental formado por Edu Meirelles (baixo), Murilo Moura (teclado) e Ronie Martinez (bateria). Calcado na Brasilidade, mas com influências de Soul e Jazz, a Brazilian Stuff segue o caminho dos trios de Samba Jazz dos anos 1960, mas sem virar as costas para as sonoridades contemporâneas. Ingressos disponíveis na plataforma Sympla, a partir de R$ 20,00.

Já no sábado (2), às 21h, a noite será dedicada a Stevie Wonder, com Juliano Barreto, acompanhado por Paulinho Fagundes (guitarra), Luíz Mauro Filho (piano e teclados), Lucas Esvael (contrabaixo) e Kiko Freitas (bateria). Grande fã de Stevie Wonder, Juliano já apresentou esse show em diversos países – mas esta é a primeira vez que fará o tributo em Porto Alegre.