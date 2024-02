Gravura Galeria comemora os 88 anos de Paulo Porcella

Devido ao sucesso da exposição da Gravura Galeria (rua Corte Real, 647) que comemora os 88 anos de Paulo Porcella, Helenice Porcella, curadora da mostra, promoverá uma visita guiada. Ela irá recepcionar os interessados na quarta-feira (28), das 14h às 17h para uma conversa. O evento será aberto ao público e marcará o encerramento da exibição, que chega ao fim na quinta-feira (29).

Helenice Porcella, que também é filha do artista, contará mais sobre seu processo criativo e alega que seu intuito será reviver a obra de seu pai. "Apresentei na Gravura um pouco do acervo magnífico que meu pai possui. Para isso, eu dei uma 'pincelada' em diversas fases da sua obra". Helenice garante que será um momento especial onde os presentes poderão saber mais sobre a trajetória do Porcella e seu processo criativo como curadora.

Paulo Porcella transita com habilidade entre diferentes linguagens plásticas. Seus temas frequentes são as paisagens urbanas e rurais. Evidencia em suas composições a atração pelas naturezas mortas e seu interesse pela estatuária barroca. Entretanto, a sua real paixão é pela figura feminina. Todos os trabalhos são feitos com pigmento acrílico, e Porcella é precursor do uso desse material no Rio Grande do Sul.