Poa Queer Drops Apresenta: Gabeu pela primeira vez em Porto Alegre nesta quinta

Gabeu, nesta quinta-feira (29), no Agulha (rua Conselheiro Camargo, 300), às 22h. Gabeu iniciou sua carreira em 2019 com o lançamento do single Amor Rural, uma balada bem humorada que traz uma nova perspectiva sobre o relacionamento entre dois homens caipiras. Ingressos disponíveis na plataforma Sympla, a partir de R$ 30,00. A primeira edição Drops do Poa Queer Festival estreia em grande estilo com o super astro do Queernejo, nesta quinta-feira (29), no(rua Conselheiro Camargo, 300), às 22h. Gabeu iniciou sua carreira em 2019 com o lançamento do single Amor Rural, uma balada bem humorada que traz uma nova perspectiva sobre o relacionamento entre dois homens caipiras. Ingressos disponíveis na plataforma, a partir de R$ 30,00.

O artista que é filho de Solimões, da dupla sertaneja Rio Negro e Solimões, cunhou o termo Queernejo para representar sua música, valorizando as narrativas cuja a figura heteronormativa seja questionada e resgatando uma cultura caipira dentro de um contexto de vivência LGBTQIAP+.

AGROPOC (2021), seu primeiro álbum, traz como conceito a apresentação de diferentes facetas do sertanejo em diálogo com outros gêneros e estilos musicais. Com participações de Bemti e Reddy Allor, o álbum conta com mais de 1 milhão de plays nas plataformas digitais e foi indicado ao Grammy Latino 2022 como Melhor Álbum de Música Sertaneja, tornando Gabeu o primeiro artista independente gay a concorrer na categoria.