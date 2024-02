Eduardo Carvalho observa o universo quilombola

A Biblioteca Pública do Estado (rua Riachuelo, 1.190) recebe, a partir desta terça-feira (27), a mais recente exposição de Eduardo Carvalho. O artista mineiro é um dos principais nomes das artes plásticas contemporâneas no Brasil. A mostra Cultura e suas Peculiaridades chega em Porto Alegre após passar por outras dez cidades brasileiras. Um dos objetivos da mostra é apresentar os povos de matriz africana, que tiveram papel fundamental na formação da nação. A exposição fica disponível para visitação gratuita de segunda a sexta-feira, das 10h às 12h e das 13h às 18h, até o dia 27 de março.

O artista conversou com a reportagem do Jornal do Comércio e contou sobre a empolgação de expor seus trabalhos. Ele conta que o interesse por arte surgiu ainda na infância, e o que mais chamou sua atenção foi o desenho. Mas por muito tempo teve que deixar sua inclinação artística de lado. "Eu venho de uma família simples de Minas Gerais, e eu tive que abandonar os meus estudos para ajudar meu pais, e era na escola onde eu tinha um maior contato com o desenho", conta Carvalho. Por um tempo trabalhou com a família na lavoura de café, e mais tarde, surgiu uma oportunidade de sustento na área de panificação, onde permaneceu por um longo período.

Mais tarde, na cidade de Franca, em São Paulo, decidiu retomar sua prática de estudos e desenho. Lá, Eduardo concluiu seus estudos por meio do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos. E para sua feliz surpresa, um de seus desenhos foi escolhido para ser capa do livro de poesia da turma, o que o levou a sua primeira exposição. Ele decidiu retomar seu foco na arte. Em 2019, ele desenvolveu seu próprio curso de desenho realista e ainda recebeu um prêmio da Fundação Nacional das Artes (Funarte). Atualmente, está cursando Artes Visuais.

Seu estilo é considerado hiper-realismo, uma tendência artística que surgiu na Europa na década de 1960. "São trabalhos baseados em fotografias, que tem a finalidade de deixar o mais próximo da realidade, impressionar com a riqueza dos detalhes", segundo definição do próprio artista. Apesar de o padrão ser o uso de fotos, Carvalho também já utilizou modelos vivos, para ganhar experiência com a técnica. "Quando tive a oportunidade de visitar a Escócia, pude desenhar um cachorro muito famoso de lá", revela o mineiro.

Sobre a exposição Cultura e suas Peculiaridades, ele revela que a ideia partiu de uma única fotografia, de Leif Steiner. "Eu me apaixonei por essa imagem de uma mulher negra com adornos da Etiópia, e ao ver a fotografia, me interessei por reproduzir essa obra usando lápis", explica o artista. A obra demorou três meses para ficar pronta, pois o artista não teve como se dedicar integralmente a ela.

A exposição retrata as etapas até a finalização da obra, que "representa a cultura quilombola, que por sua vez tem raízes na cultura africana", destaca o artista mineiro. São seis imagens do processo da obra, além de outras imagens buscadas pela curadoria para ilustrar o contexto da obra Olhar Africano. "Tem fotografias de favelas, quilombos, do Cristo, e algumas outras que compõe esse universo deste trabalho", explica Carvalho.

O local da exposição, a Biblioteca Pública do Estado fica em um prédio antigo, tombado como Patrimônio Histórico. Há quase um ano, a bibliotecária e servidora concursada, Ana Maria de Souza, assumiu a diretoria da instituição e busca a inovação. Em entrevista ao Jornal do Comércio, em junho, ela disse: "a biblioteca hoje em dia, só com livros na estante, não cumpre seu papel". Ana Maria ressaltou que é preciso organizar eventos, exposições, palestras, rodas de debate, entre outros movimentos, para chamar a população até o local.