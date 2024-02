Um olhar cheio de fascínio pela natureza

Mostra inédita da artista carioca Cristina Canale, A casa e o sopro é a primeira atração do calendário de exposições do Instituto Ling em 2024. A exibição, com curadoria de Daniela Labra, reúne 22 obras raramente vistas pelo público (sendo quatro delas inéditas), que revelam a marca autoral da pintora, radicada em Berlim, na Alemanha, desde 1993. A exposição pode ser conferida gratuitamente de segundas a sábados (exceto feriados), das 10h30min às 20h, e permanece no centro cultural (rua João Caetano, 440) até o dia 1º de junho.

Dona de uma linguagem visual própria e singular, Cristina iniciou seus estudos na década de 1980, na Escola de Artes do Parque Lage, no Rio de Janeiro (RJ), onde participou - em 1984 - da icônica mostra coletiva Como vai você, Geração 80?. Naquele período, a tendência na pintura era o neoexpressionismo abstrato, mas a artista já se interessava por figuras e paisagens. Desde então, explora o vocabulário da pintura investigando texturas rasas, formas blocadas, campos cromáticos, nuances, sutilezas e contrastes entre porções de áreas de cor densas-sólidas e outras líquidas-transparentes.

"A natureza é fascinante, com suas formas inesperadas, e dela surgem diversas surpresas, que me inspiram muito. É tudo tão rico, e com tantas possibilidades - mas sempre obedecendo um esquema semelhante: o arredondado das nuvens, do rosto, do útero", comenta Cristina, que atualmente investe em imagens amorfas, que podem expressar "várias coisas, levando o expectador a refletir sobre o mistério da vida".

"As associações formais e iconográficas do olhar para a natureza estão dentro da nossa trajetória (apesar de ser piegas falar isso), e me atraem profundamente, possibilitando um repertório incrível", continua a artista. Ela explica que o título da mostra em exibição no Instituto Ling remete à presença de elementos "sólidos" ou "gasosos" contrastantes. "Alude às mitologias do sopro que dá vida ao barro, ou mesmo ao vidro - material rígido translúcido resultante da transmutação de massa liquefeita soprada. Examinando a relação entre opacidade e transparência, a casa surge como signo de solidez que contrasta com a imaterialidade do ar (sopro), cuja força pode tanto destruir como servir de alento, regeneração ou agente polinizador", afirma Daniela, em seu texto curatorial.

Incluindo telas de grandes dimensões (2m X 2m) e outros vários formatos menores, a mostra reúne séries que resgatam, minimamente, os 40 anos de trajetória artística de Cristina. "Tem uma série de rostos, mais abstraídos, centralizados, que parecem retratos; algumas onde a forma dos rostos é substituída por uma flor, ou faz referência a uma colmeia, uma folha, uma casa. São trabalhos quase abstratos que prenunciam uma figuração/representação, geralmente meio arquétipos", adianta a artista visual.

A pintura mais antiga exibida nessa mostra é Branco de medo (1992), com uma paleta de cor baixa e figuras de contornos difusos, que pertence a uma fase em que Cristina investiga a modulação cromática. Já a mais recente é a inédita Sopro (2023), feita em óleo, acrílica e colagem de tecido sobre linho, reunindo cores vibrantes e alguns antecedentes formais de sua obra, com composição e texturas.

"No início da minha carreira, ainda no Brasil, eu me utilizava mais de formas macro: ilhas, cachoeiras, com modulação de cor, a exemplo de uma série de 1992, inspirada em (Oscar-Claude) Monet. Parte desse trabalho também estará exposta no Instituto Ling", destaca Cristina. A artista conta que, na Alemanha, continuou interessada na temática, mas focou em criar imagens de "pequenos zoons da natureza", como folhas, linhas, e círculos (que "podem ser frutos") e passou um tempo revendo as tensões de sua obra e de sua pintura.

Essa pesquisa foi desenvolvida, inicialmente, a partir de uma bolsa atelier-residência do Estado de Brandemburgo, da qual a artista participou logo que chegou na Europa. Depois, ela se aprimorou em uma temporada de dois anos - viabilizada por outra bolsa de estudos do Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico (DAAD) - na Academia de Artes de Düsseldorf. Por um tempo, as cores ficaram um pouco esquecidas, mas retornaram recentemente. "Gosto de usar a cor - é a forma como organizo o espaço, a atmosfera (das pinturas)."

No decorrer de todos esses anos, a artista nunca deixou de expor no Brasil. Ela esteve presente com seu trabalho na 21ª Bienal de São Paulo (1991) e na 6ª Bienal de Curitiba (2011). Entre as suas exposições recentes no País, estão Entremundos (RJ - 2014); Memento Vivere (SP - 2023); e as coletivas Modos de Ver o Brasil: Itaú Cultural 30 Anos (SP - 2017) e Crônicas Cariocas (RJ - 2021). A Casa e o Sopro é a terceira mostra individual de Cristina Canale em Porto Alegre, onde também participou de uma exposição coletiva promovida em 2019 pelo Ateliê de Gravura da Fundação Iberê.