Práticas musicais para público 50

Projeto que surgiu em 2022 para incentivar a prática musical na maturidade, o Transversal do Tempo está com inscrições abertas para novos alunos acima de 50 anos. Os encontros acontecem semanalmente, a partir de 5 de março, sempre nas terças-feiras, das 14h30min às 16h, no Centro Cultural 25 de Julho de Porto Alegre (rua Germano Petersen Júnior, 250), e são ministrados pela cantora, compositora, pianista e educadora Tássia Minuzzo. A aula experimental custa R$ 60,00 e as inscrições são por meio do WhatsApp/telefone (51) 99290-8832 ou via formulário no site do JC.

Começa o ano para o Cuidado Que Mancha

Nesta segunda-feira, ao meio-dia, o grupo Cuidado Que Mancha inicia as atividades no ano de 2024 com o lançamento do vídeo preventivo ao abuso sexual infantil Meu Corpo. A produção audiovisual estará disponível no canal no YouTube do grupo. No dia 7 de março, às 19h30min, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, a trupe vai apresentar o espetáculo teatral Choros, risos e fraldas: maternidade em Dose Tripla no Teatro do Sesc Alberto Bins (avenida Alberto Bins, 665). Ingressos no Sympla, a partir de R$ 15,00. O Cuidado Que Mancha une teatro, música e literatura há 28 anos. Produziu 14 peças teatrais, dois espetáculos musicais, quatro livros-CD, dois livros, três CDs, um programa de rádio e um DVD. Há 8 anos, mantém, em Porto Alegre, o Espaço Cuidado Que Mancha - centro cultural e brinquedoteca.