Cinebiografia Ferrari chega neste final de semana aos cinemas da Capital

Estrelado por Adam Driver e com nomes como Penélope Cruz, Shailene Woodley e o ator brasileiro Gabriel Leone no elenco, Ferrari chega aos cinemas neste final de semana, prometendo muita adrenalina e emoção enquanto revela os bastidores da Fórmula 1 e da conturbada vida pessoal de Enzo Ferrari. Dirigido por Michael Mann, o longa perpassa a vida do poderoso empresário italiano do ramo de carros esportivos, sem deixar de mostrar a dubiedade e obsessão que marcaram vários momentos de sua trajetória.

No filme, Enzo Ferrari está em crise e a falência assombra a empresa que ele e a esposa, Laura, construíram. Com o casamento instável ainda mais abalado pela perda do único filho do casal e por seu relacionamento com Lina Lardi, Ferrari decide contrapor essas perdas apostando tudo em uma corrida - a icônica Mille Miglia, na Itália.