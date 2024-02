Grupo Cuidado que Mancha lança vídeo contra abuso sexual infantil e divulga espetáculo teatral

Meu Corpo. A produção audiovisual estará disponível no canal no YouTube Choros, risos e fraldas: maternidade em Dose Tripla no Teatro do Sesc Alberto Bins (avenida Alberto Bins, 665). Ingressos disponíveis na plataforma Sympla Nesta segunda-feira (26), ao meio-dia, o grupo Cuidado Que Mancha lançará o vídeo preventivo ao abuso sexual infantil. A produção audiovisual estará disponível no canal nodo grupo. E no dia 7 de março, às 19h30, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, a trupe vai apresentar o espetáculo teatralno(avenida Alberto Bins, 665). Ingressos disponíveis na plataforma, a partir de R$ 15,00.

A diretora e atriz Raquel Grabauska, idealizadora do projeto, comenta como surgiu a proposta do vídeo: "Mudei a ideia inicial, onde trabalharia com bolhas de sabão em um vídeo poético. Fui impactada pela notícia do 'estupro culposo' da Mariana Ferrer. O impacto dessa notícia foi tão forte que senti a necessidade de falar sobre o tema do abuso sexual, trabalhando com figuras geométricas, um corpo e uma casa surgem aos olhos do espectador, definindo limites e permissões", explica.

O Cuidado Que Mancha é um grupo de teatro, música e literatura com 28 anos de existência. Nesse período, produziu 14 peças teatrais, dois espetáculos musicais, quatro livros-cd, dois livros, três CDs, um programa de rádio e um DVD. Há 8 anos, mantém, em Porto Alegre, o Espaço Cuidado Que Mancha - centro cultural e brinquedoteca.