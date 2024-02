Ecarta Musical divulga shows do primeiro semestre do ano

Música de frontera, choro, samba, instrumental, milonga, afro, erudito e regional são ritmos que integram a seleção de 12 apresentações na Fundação Ecarta (avenida João Pessoa, 943). As atividades iniciam dia 9 de março e vão até 24 de agosto, trazendo músicos de Butiá, Canoas, Caxias do Sul, Porto Alegre e Santana do Livramento.

A estreia é com Canciones com Drama, de Arthur de Faria e Pedro Longes, trazendo as tonalidades de piano, acordeón, vozes e outros instrumentos com repertório autoral em português e espanhol recheado de humor e primorosidade. Em 24 de março é a vez de Adriana de Los Santos com o show Íntimo. A cantora e instrumentista chega com seu acordeon e suas composições atravessadas pelo feminismo acompanhada de Ariane Motta no baixo e Igor Ribeiro no violão.

Os shows ocorrem quinzenalmente aos sábados, às 18h, na sede da Fundação Ecarta. Desde a pandemia, os shows também têm transmissão ao vivo no canal da Fundação Ecarta no Youtube. O projeto Ecarta Musical completa 19 anos com 400 apresentações de artistas gaúchos. As propostas são selecionadas por edital a cada semestre.

Programação:

MARÇO

09 – Arthur de Farias e Pedro Longes – Canciones Com Drama

23 - Adriana de Los Santos – Íntimo

ABRIL

06 - Marcelo Delacroix – Tempo Presente

20 – Fernando Peters Trio – Milonga Oscura

MAIO

11 – Marcelo Corsetti – Phyra

25 – LouaPacômOulai e Felipe Merker Castellani – Tudo é Ritmo

JUNHO

08 – Tássia Minuzzo – Simplesmente Maysa

22 – Balaio de Palha

JULHO

06 – Carolina Caceres – Música de Frontera

20 – EquilÍbrio Dinâmico Trio

AGOSTO

10 – Choros de Balcão

24 – Tiago Marques e Samara Moraes