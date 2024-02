Espetáculo-mostra de sambas autorais gaúchos acontece nesta quinta

Espetáculo-mostra de sambas autorais gaúchos, o evento Tem mulher no samba! acontece na quinta-feira (29), às 20h, no Teatro Renascença - Centro Municipal de Cultura (avenida Érico Veríssimo, 307). As canções são interpretados pelas autoras, na grande maioria mulheres, 16 ao todo, e convidados, em comemoração aos 45 anos do Sindicato dos Compositores Musicais do RS e o Dia Internacional da Mulher.