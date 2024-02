Ateliê dos Arteiros ministra oficinas de desenho e colagem nesta quarta e quinta

O Ateliê dos Arteiros do 25 encerra o mês de fevereiro com mais uma atividade de expressão artística para o público infantil aproveitar durante o verão. Na quarta e quinta-feira (dias 28 e 29), das 14h às 16h, crianças a partir dos sete anos poderão participar da oficina Desenho de Personagens - Caras e Caretas, no Centro Cultural 25 de Julho de Porto Alegre (rua Germano Petersen Júnior, 250).

Nos encontros, ministrados pela professora Ana Tedesco, os participantes aprenderão técnicas para criar rostos de personagens com diferentes estilos e expressões faciais. Usando desenho e colagens, serão feitos rostos, olhos, narizes, bocas e outros elementos para representar diversos humores. A atividade também estimulará a invenção de personagens cheios de vida e personalidade que poderão ser pessoas, animais, monstros e seres imaginários.