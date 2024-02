Sessão Accirs exibe documentário Glauco do Brasil nesta terça na CCMQ

A Accirs - Associação de Críticos de Cinema do Rio Grande do Sul dá continuidade à programação da Sessão Accirs na próxima terça-feira (27), desta vez com a exibição do documentário Glauco do Brasil, de Zeca Brito. A sessão está marcada para as 19h30min, na Cinemateca Paulo Amorim (Rua dos Andradas, 736), com entrada franca.

Na programação deste ano, a Sessão Accirs tem como foco os filmes reunidos no livro 50 Olhares da Crítica sobre o Cinema Gaúcho, publicado em 2022, disponível para compra na exibição, por R$ 25,00. Cada exibição será apresentada e comentada pelo crítico que assina o texto no livro – no caso de Glauco do Brasil, a sessão terá a condução da jornalista e professora Fatimarlei Lunardelli.

Em Glauco do Brasil, o diretor Zeca Brito recupera a trajetória de um conterrâneo ilustre: o pintor Glauco Rodrigues (1929-2004), que nasceu em Bagé e se transformou em um dos principais pintores da Pop Art na América Latina.