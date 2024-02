Tássia Minuzzo ensina práticas musicais para o público acima de 50 anos

Projeto que surgiu em 2022 para incentivar a prática musical na maturidade, o Transversal do Tempo está com inscrições abertas para novos alunos acima de 50 anos. Os encontros acontecem semanalmente, a partir de 5 de março, sempre nas terças-feiras, das 14h30min às 16h, no Centro Cultural 25 de Julho de Porto Alegre (rua Germano Petersen Júnior, 250), e são ministrados pela cantora, compositora, pianista e educadora Tássia Minuzzo. A aula experimental custa R$ 60,00 e as inscrições são por meio do formulário.