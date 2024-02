Festival Rastros do Verão movimenta as livrarias do Centro da Capital a partir deste sábado

A partir deste sábado (24), sete livrarias do Centro de Porto Alegre irão sediar a quinta edição do Festival Literário Rastros do Verão. O evento conta, ainda, com a parceria da Casa de Cultura Mario Quintana (Rua dos Andradas, 736), onde ocorrem as atividades formativas, dedicadas à literatura de João Gilberto Noll, escritor gaúcho falecido em 2017, que foi vencedor de sete prêmios Jabuti.

A iniciativa, idealizada pelo produtor e curador Fernando Ramos, com o objetivo de homenagear a memória e o legado literário de Noll, se estende até o dia 23 de março, com entrada franca em toda a sua programação. Inspirado no título de um dos livros de Noll (Rastros do Verão/1980) - que revelou o autor no circuito literário brasileiro, obtendo o Prêmio Jabuti daquele ano -, o festival literário de nome homônimo é realizado de forma independente.

Ao todo, cerca de 70 autores e autoras devem participar do evento, cuja abertura oficial acontecerá na Livraria Baleia (Rua dos Andradas, 351), com a presença do escritor Daniel Galera, da professora, ensaísta e pesquisadora Regina Zilberman e do diretor de teatro Luciano Alabarse. Durante o encontro, eles irão comentar as principais temáticas da obra de Noll, que publicou 19 livros entre contos e romances (todos pela Editora Record), foi traduzido para dezenas de línguas e adaptado para o cinema e teatro.

"A literatura de Noll e a relação de sua pessoa com a cidade justifica a homenagem, uma vez que grande parte de sua obra tem Porto Alegre como cenário poético e fictício", destaca Ramos. "Suas narrativas apresentam lugares e personagens da cidade facilmente identificáveis. Poucos de seus livros não têm essa característica bem íntima com a capital gaúcha", emenda, ressaltando, ainda a qualidade da obra do escritor gaúcho, "que segue sendo descoberta não só no Brasil, mas também no Exterior". Segundo o produtor do evento, para além de resgatar a memória desse autor, em específico, o festival também busca dar visibilidade a outros escritores locais e movimentar a cena literária do Centro no mês de fevereiro, quando ocorrem menos eventos na região e o fluxo de público é menor, devido às férias de verão.

Neste sábado, também na Livraria Baleia, ocorre um bate-papo celebrativo aos 50 anos de existência da L&PM, com a presença dos sócios-fundadores Ivan Pinheiro Machado e Paulo de Almeida Lima, que irão falar sobre a trajetória da livraria e editora com as escritoras Cláudia Tajes e Paula Taitelbaum e com o tradutor Sérgio Karam. "A L&PM é certamente a editora com maior longevidade no Brasil, somando décadas de atividade ininterrupta", valoriza Ramos. "Uma de suas coleções mais famosas (e pioneira no País) é a L&PM Pocket, que deu entrada a muitos autores que não eram publicados no Brasil, além de ter contemplado o público com alguns best sellers dos anos 1980, assinados por nomes como Edgar Vasques, Eduardo Galeano, Luis Fernando Verissimo, Cláudia Tajes, Martha Medeiros e Josué Guimarães."

Segundo Ramos, a estimativa é que cerca de 500 pessoas participem das rodas de conversas, leituras, lançamentos de livros e sessões de autógrafos (a exemplo de Caminhávamos pela beira, de Lolita Campani Beretta, no dia 22 de março, na Livraria Baleia; e Torrão, de Escobar Nogueira, no dia 23 de março, na Livraria Macun), além das mesas redondas e oficinas formativas programadas para ocorrer durante um mês de evento. A programação ocorre, ainda nas livrarias Bamboletras, Cirkula, Clareira, Paralelo 30 e Taverna.

No caso de atividades formativas, como a oficina de escrita com o escritor Marcelino Freire, agendada para os dias 21 e 22 de março e a oficina Traçando biografias: jornalismo, literatura e ficção, ministrada pelo jornalista, editor e escritor Flávio Ilha, nos dias 26 e 27 de março - ambas na Casa de Cultura Mario Quintana, as inscrições devem ser feitas antecipadamente, pelo instagram do espaço cultural (@ccmarioquintana).