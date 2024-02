Morre Wesley Coll, nome de destaque na cultura de Porto Alegre dos anos 1970 e 80

Faleceu em Nova York (EUA), no último dia 18 de fevereiro, o jornalista, escritor, tradutor e músico Wesley Coll. Segundo amigos, ele morreu em decorrência de complicações do câncer, contra o qual lutava há vários anos. Entre outras atividades na imprensa gaúcha, Coll atuou na redação do Jornal do Comércio, onde desempenhou tarefas de diagramação. Wesley Coll nasceu no Rio de Janeiro em 1955. Durante 17 anos, entre as décadas de 1970 e 1980, residiu com a família em Porto Alegre, vindo a ter envolvimento destacado na cena artística da Capital. Foi codiretor do espaço alternativo e de contracultura Teatro Um, publicou livros como Quintal de Estrelas e Teia 1 e 2 (como organizador) e tocou com a Bandaneon, grupo pioneiro no blues rock gaúcho na virada dos anos 1980. Nessa mesma época, trabalhou durante anos como diagramador no Jornal do Comércio, em especial no caderno Panorama, à época editado pelo atual colunista Hélio Nascimento.Morando em Nova York desde os anos 1980, Wesley Coll seguiu trabalhando como jornalista e mantendo uma série de atividades ligadas à cultura. Mantinha o blog Colltales, onde registrava crônicas sobre o cotidiano, e abastecia seu canal no YouTube com apresentações que fazia como músico nas ruas de Nova York. Esteve pela última vez em Porto Alegre em 2022, quando lançou o livro Aquela Vaca Tá Louca, no qual revive memórias e experiências, em especial as vividas durante os anos 1970.