Elias Barboza e a banda Kiai se unem em show no Grezz neste sábado

Elias Barboza se encontra com o grupo de Rio Grande, Kiai, para, pela primeira vez, fazer um show em Porto Alegre. A apresentação acontece no Grezz (rua Almirante Barroso, 328), neste sábado (24), às 21h. Ingressos estão disponíveis a partir de R$ 25,00, na plataforma Sympla O bandolinista porto-alegrensese encontra com o grupo de Rio Grande,, para, pela primeira vez, fazer um show em Porto Alegre. A apresentação acontece no(rua Almirante Barroso, 328), neste sábado (24), às 21h. Ingressos estão disponíveis a partir de R$ 25,00, na plataforma

Elias tem uma já conhecida trajetória dentro do universo do choro brasileiro e através desta linguagem e da sua constante busca por novas sonoridades, que surgiu um novo repertório, com uma "vibe" mais aberta, fazendo um diálogo entre o choro e o jazz.

Neste contexto que a parceria com o Kiai surge, o grupo trabalha com o transcendental, com cores e texturas, com o Jazz Fusion, três músicos que parecem um só. Marcelo Vaz no piano, Dionísio Souza no baixo e Lucas Fê na bateria, impressionam com a unidade e naturalidade que trazem a improvisação, a harmonia, o contraste e a polirritmia.