CCMQ recebe espetáculo Corpo Casulo neste domingo

Neste domingo (25), às 19h, o Teatro Carlos Carvalho, da Casa de Cultura Mario Quintana (Rua dos Andradas, 736) recebe sessão única de Corpo Casulo, espetáculo que tem como tema central a transgeneridade e é encenado por Gustavo Deon, uma pessoa transmasculina. Os ingressos antecipados podem ser adquiridos na plataforma Sympla, a partir de R$ 20,00.

A narrativa do espetáculo apresenta as vivências de um corpo transmasculino, costuradas a histórias de outras pessoas trans e à memória social na qual vivemos culturalmente. O trabalho é um monólogo, construído a partir do conceito de Biodrama, de Viviana Tellas, e de experimentações corporais fundamentadas na performance e inspiradas na dança contemporânea.

Gustavo é artista, formado em Teatro pela Universidade Estadual do Rio Grande do Sul e produtor cultural, com foco no desenvolvimento de projetos de impacto social que acessibilizam arte, cultura, educação e acolhimento.