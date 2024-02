Centro Cultural 25 de Julho recebe 2º edição do Porto Alegre, vem cantar!

Centro Cultural 25 de Julho (rua Germano Petersen Júnior, 250) recebe neste domingo (25), às 19h, a 2º edição do Porto Alegre, vem cantar!, um espetáculo em que a plateia será a estrela, se transformando em um coral com centenas de vozes. Os ingressos para participar custam a partir de R$ 40,00 e podem ser adquiridos no site Guichê Web. (rua Germano Petersen Júnior, 250) recebe neste domingo (25), às 19h, a 2º edição do, um espetáculo em que a plateia será a estrela, se transformando em um coral com centenas de vozes. Os ingressos para participar custam a partir de R$ 40,00 e podem ser adquiridos no site

No encontro, o maestro Gabriel Machado ensina arranjos vocais que podem ser aprendidos rapidamente. No final, todo mundo sai se sentindo incrível e descobre a beleza que a união de vozes é capaz de criar. Pessoas que nunca cantaram antes estão percebendo todos os benefícios que a prática do canto coral proporciona; pessoas que cantaram há muitos anos atrás, mas pararam por algum motivo, estão retornando a cantar.

Depois de passar uma temporada nos Estados Unidos para fazer um mestrado em regência coral, Machado retornou ao Brasil com um lema claro: espalhar mais canto em todo canto do Brasil. Se nos EUA mais de 10% da população canta em coral, por que no Brasil o cenário é tão diferente, com tão poucos coros? Seria por falta de vontade de cantar do brasileiro, ou por falta de oportunidades?