Single do novo álbum de Duda Fortuna ganha lançamento nesta sexta

Duda Fortuna abre as portas do novo ano com uma novidade e tanto. Nesta sexta-feira (23) chega às plataformas o primeiro single do novo álbum, terceiro de sua carreira, previsto para o primeiro semestre. A música Sem esquentar a cabeça é ao mesmo tempo um resgate e uma homenagem ao compositor e amigo Raul Ellwanger e traz a visão praieira e as delícias das convivências na Praia do Rosa, em Santa Catarina, onde Raul morou por muitos anos.

"A canção também entrou no meu universo nas rodinhas de violão com o pessoal lá no Rosa. E quando ouvi a original do Raul, fiquei eufórico com o som, a beleza da introdução e a força do refrão", afirma Duda Fortuna, que tem no amigo uma de suas tantas inspirações.

Duda Fortuna é cantor e compositor porto-alegrense, tem a música em sua essência, mas transita pela literatura e poesia e produz podcasts, com destaque para as duas temporadas do Sarau Livre, atividade selecionada no Edital Criação e Formação Diversidade das Culturas.