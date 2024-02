Exposição fotográfica itinerante que valoriza a beleza feminina abre em Caxias

Promover uma conexão mais contemplativa à beleza feminina em sua plenitude, real, natural ou mesmo fruto dos atuais recursos e procedimentos de beleza. Esse é o objetivo da primeira edição da exposição fotográfica itinerante Beauty Art Gallery, no terceiro andar do Prataviera Shopping (avenida Júlio de Castilhos, 2030), em Caxias. A mostra, que segue até o dia 6 de março, reúne talentos nacionais da fotografia, além da arte de profissionais da beleza e modelos que representam a beleza e diversidade da mulher brasileira. A visitação é gratuita e aberta ao público no horário de funcionamento do shopping.

Com a realização e curadoria da Photo Art Atelier, a exposição reúne o trabalho das fotógrafas Débora Malinverno (de Farroupilha), Fran Soares e Suelen Fioreze (ambas de Caxias). As três profissionais são especializadas em ensaios femininos e cada uma apresentará registros do seu acervo, dentro do seu estilo e técnica de trabalho.

"A ideia é trazer um novo olhar sobre o conjunto de elementos estéticos que promovem a livre expressão na auto imagem da mulher contemporânea. Esse trio de fotógrafas locais trarão sua perspectiva sobre o belo female, através de sua arte impressa em belas imagens, que irão inspirar e encantar a todos que visitarem a exposição", comenta Jeverson Oliveira, da Photo Art Atelier.