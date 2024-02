Grezz recebe a banda Funkalister nesta sexta

Grezz (rua Almirante Barroso, 328) trará shows que passam pelo pop, instrumental com funk dos anos 70 e muito groove, e até choro. O destaque da programação é na sexta-feira (23), às 21h, com show da Funkalister. A banda tem mais de 20 anos de trajetória, que inclui três CDs, um LP, dois singles e apresentações em mais de 130 palcos. No show, o grupo apresenta músicas que marcaram essas duas décadas. Ingressos para o show podem ser adquiridos na plataforma Sympla Nesta semana, a programação do(rua Almirante Barroso, 328) trará shows que passam pelo pop, instrumental com funk dos anos 70 e muito groove, e até choro. O destaque da programação é na sexta-feira (23), às 21h, com show da. A banda tem mais de 20 anos de trajetória, que inclui três CDs, um LP, dois singles e apresentações em mais de 130 palcos. No show, o grupo apresenta músicas que marcaram essas duas décadas. Ingressos para o show podem ser adquiridos na plataforma, a partir de R$ 20,00.

Com influência da música negra, principalmente o funk dos anos 1970, a Funkalister faz um som instrumental vibrante e dançante, passando também pelo rock, jazz e até samba. O groove de baixo e bateria se misturam com teclados eletro-mecânicos e analógicos tais como sintetizadores, pianos elétricos e clavinetes, além do naipe de sopros bem atuante formado por trompete, sax, trombone e flauta. Entre as principais influências, estão obras de Eumir Deodato, Banda Black Rio, Robson Jorge e Lincoln Olivetti, João Donato, Parliament-Funkadelic, James Brown e Stevie Wonder.

A Funkalister é formada por Chico Paixão (guitarra), Éverton Velasques (baixo), Leonardo Boff (teclados), Mateus Mapa (flauta), Rodrigo Siervo (sax), Pedro Petracco (bateria), Felipe Santos (percussão), Huberto Martins (trombone) e Renato Dallago (trompete).