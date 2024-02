Espetáculo 'Se eu pudesse falar com as estrelas' se apresenta na primeira semana de março

O grupo Em Cena Núcleo de Teatro apresenta a peça Se eu pudesse falar com as estrelas no auditório do SESC Alberto Bins, entre os dias 1 e 3 de março. O espetáculo conta a história de três adolescentes, Helena, Tomás e Gabriel, em uma última aventura juntos antes que Tomás faça 18 anos e tenha de deixar o orfanato em que vive. A iminente partida desperta uma urgência para realizar desejos antes que ele siga seu próprio caminho.

A trama trata das complexidades do amadurecimento, explorando os anseios, sonhos e inseguranças dos três, que embarcam em uma jornada para concretizar os desejos da lista de Tomás antes de ser mandado embora. Desafiando as adversidades de uma vida sem amarras familiares, dinheiro ou moradia, eles confrontam as incertezas da vida adulta e se aventuram pelos corredores do orfanato.

Em um curto espaço de tempo, Tomás precisa arrumar um emprego, fazer sua mala, ir a um cinema de verdade, jogar pela última vez verdade ou desafio, dar o seu primeiro beijo e se despedir dos seus melhores amigos.

O Em Cena Núcleo de Teatro é uma escola voltada para arte educação. Fundada em 2019, na cidade de Porto Alegre, RS. Atua com Oficinas e Cursos de Dublagem, Teatro, Teatro Musical e Audiovisual; com aulas online e presenciais para crianças, adolescentes e adultos.

Espetáculo: Se eu pudesse falar com as estrelas

Quando: 01 de março às 19h30 (sexta-feira) 02 e 03 de março às 18h (sábado e domingo) - com intérprete de LIBRAS

Onde: SESC Alberto Bins (Av. Alberto Bins, 667 - Porto Alegre, RS)

Ingressos: sympla.com.br

Duração: 45 min

Classificação indicativa: 10 anos