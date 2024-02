Segunda etapa do 30º Porto Alegre em Cena começa venda de ingressos na sexta-feira

Depois de realizar uma primeira etapa em setembro de 2023, o Porto Alegre Em Cena conclui sua 30ª edição oferecendo intensa programação entre 13 e 24 de março. O conceito curatorial proposto em 2022 está mantido: o Em Cena se consolida como um 'porto provocação', um 'porto palco' que coloca em cena o que fomos e somos, e o que podemos ser. As vendas de ingressos se iniciam na sexta-feira, na plataforma Guichê Web.

Graças a novos patrocinadores e ao empenho de uma equipe de curadores e produtores, o festival retoma seu caráter internacional e constrói parcerias para apresentar uma programação diversificada, consistente, política e, acima de tudo, poética. Serão oito espetáculos convidados, além de ampla programação paralela, em circuitos temáticos, mostra de filmes e atividades formativas.

As atrações internacionais incluem artistas da África do Sul, Cabo Verde e Bolívia. Da África do Sul virá O circo Preto da República do Bantu, que expõe o legado violento e vergonhoso dos zoológicos humanos, populares na sociedade ocidental entre os anos 1870 e 1960.

Já a performance multidisciplinar imersiva, interativa e futurística Txabeta é o terceiro capítulo de uma série de solos do cabo-verdiano Djam Neguin, que vem pensando sobre a identidade de seu país com olhar atento às insinuações dos avanços tecnológicos e do capitalismo degenerativo, um termo utilizado pelo autor. O Teatro de Los Andes, da Bolívia, retorna ao Porto Alegre Em Cena com Un Buen Morir - del amor y otras iluminaciones, uma obra teatral repleta de surpresas e poesia. FRONTE[I]RA | FRACAS[S]O, um trabalho em conjunto entre a Companhia Clowns de Shakespeare, do Rio Grande do Norte, e o Teatro de Los Andes, reforça esta linha curatorial.

Outras importantes iniciativas foram pensadas para esta edição. Uma delas é o Circuito Evoé, em homenagem à trajetória de dois grandes artistas do teatro que nos deixaram em 2023: Zé da Terreira e Zé Celso Martinez. Para produzir essa montagem de rua durante o festival, serão realizadas oficinas ministradas por grupos teatrais de Porto Alegre e membros do Teatro Oficina, resultando em um cortejo teatral pelas ruas da cidade.

O Em Cena, na primeira etapa desta 30ª edição, apresentou 22 espetáculos com foco nas criações regionais e também cinco companhias convidadas de diferentes estados. Em março, o 30º Porto Alegre Em Cena totalizará 30 espetáculos e 41 apresentações.