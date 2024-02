Casa Amarela inaugura sua segunda exposição do ano, Figuras, Paisagens, Retratos

Nesta quarta-feira (21), o espaço cultural Casa Amarela (avenida José Gertum, 671) inaugura sua segunda exposição do ano, às 19h. Depois do encerramento da Abre Alas, a primeira do ano, agora é a vez de Figuras, Paisagens, Retratos.

Unindo trabalhos de Rose Osorio e Nilda Jacks, fundadoras da casa, com os de Vani Foletto, artista convidada, a nova exposição preenche as paredes com pura cor e vibração. Esse formato, de unir artistas da Casa com os de um convidado, é frequente no espaço.

A intenção é fazer um paralelo ao mostrar uma produção coerente, colorida, com profusão de elementos. As três artistas trabalham com técnicas e temas diferentes. O comum, entre elas, é a pintura e o uso e domínio da cor, que, com certeza, evocará diversas emoções em quem visitar a exposição, que pode ser visitada até 3 de março, de segunda à sexta, das 14h às 17h.