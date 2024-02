Divulgados os projetos culturais contemplados pela Lei Paulo Gustavo

Lei Paulo Gustavo (LPG). Foram selecionados 328 projetos, entre os 2.217 inscritos. A listagem completa está disponível no Diário Oficial do Estado de segunda-feira (19). A LPG abrange um investimento total de R$ 91,5 milhões. O repasse dos recursos deve iniciar em março. A Secretaria de Estado da Cultura divulgou a lista de projetos contemplados pelos nove editais da(LPG). Foram selecionados 328 projetos, entre os 2.217 inscritos. Ade segunda-feira (19). A LPG abrange um investimento total de R$ 91,5 milhões. O

Todas as vagas dos nove editais foram preenchidas. Ao todo, 126 projetos selecionados (38,41% do total) foram propostos por pessoas negras e indígenas, incluindo as vagas reservadas por cota (30%). Foram contempladas todas as regiões do estado e todos os segmentos culturais – patrimônio e expressões culturais, artes visuais, artes cênicas, música, literatura e audiovisual (este com quatro editais exclusivos).

A Sedac está enviando e-mail aos proponentes com os resultados da análise dos recursos, e aos contemplados com as orientações relativas à fase de habilitação. A partir desta segunda-feira, os contemplados têm até cinco dias para apresentar a documentação exigida pelo edital, inclusive certidões negativas, para que possam ser habilitados a receber o recurso.