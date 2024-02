Festival de Cinema da Fronteira e Sur Frontera WIP LAB abrem inscrições

XV Festival Internacional de Cinema da Fronteira, evento que se consolida como principal janela do audiovisual do Mercosul em território brasileiro. Curtas e longas podem ser inscritos até 15 março de 2024, na plataforma do Festival no FilmFreeway Estão abertas as inscrições para o, evento que se consolida como principal janela do audiovisual do Mercosul em território brasileiro. Curtas e longas podem ser inscritos, na plataforma do Festival no. Realizado paralelamente ao evento, o III Sur Frontera WIP LAB também recebe projetos de longa-metragem nas etapas de desenvolvimento (LAB) e finalização (WIP).

inscrições são gratuitas para todos os filmes, enquanto será cobrada uma taxa para projetos do mercado Sur Frontera, com valores promocionais até 26 de fevereiro. Os links de inscrição e regulamento estão no Instagram @festivaldafronteira e no site O Festival de Cinema da Fronteira acontece de 23 a 27 de abril de 2024 nas cidades de Bagé, Sant'Ana do Livramento, e Rivera (Uruguai) com sessões abertas ao público, premiações e homenagens. As, enquanto será cobrada uma taxa para projetos do mercado Sur Frontera, com valores promocionais até 26 de fevereiro. Os links de inscrição e regulamento estão no Instagram @festivaldafronteira e no

No III Sur Frontera WIP LAB serão aceitos exclusivamente projetos de longa-metragem (ficção, documentário e híbrido) para realizadores brasileiros e de países latino-americanos. São duas as categorias de inscrição: Work In Progress (WIP), para projetos em fase de finalização; e Laboratório (LAB), para projetos em fase de desenvolvimento.