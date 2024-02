Panini promove Oficina de Quadrinhos com autor de Graphic MSP

A Oficina de Quadrinhos com Gustavo Borges, autor de Graphic MSP: Cebolinha - Recuperação, acontece no próximo sábado (24) na Panini Point, dentro do Shopping Viva Open Mall (avenida Nilo Peçanha, 3.228). A programação começa às 14h com a abertura, seguida da oficina de quadrinhos (projeto pessoal do autor) às 14h30min e fechando com um bate papo com Borges, mediado pelo influenciador Vinicius Aguiar, do canal 2 Quadrinhos, que ocorrerá às 15h30min. A graphic estará também disponível para compra na loja e os leitores podem garantir um autógrafo com o autor no mesmo dia do evento.

Em sua Graphic, Cebolinha fica de recuperação no final de ano por focar mais numa disputa com outro menino do que nos estudos. Mas seus problemas irão muito além da escola e trarão outro tipo de aprendizado. Na releitura do clássico personagem de Mauricio de Sousa, Gustavo Borges apresenta uma história divertida, emocionante e cheia de planos infalíveis.

Gustavo Borges é quadrinista, ilustrador e estudante de design gráfico. É autor da 20ª Graphic MSP: Cebolinha - Recuperação e das obras Pétalas, Edga, Escolhas, Como Fazer Amigos e Enfrentar Fantasmas, entre outras.