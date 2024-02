Canadenses do Comeback Kid trazem seu hardcore em show no Opinião

O punk/hardcore da banda canadense Comeback Kid é atração no Bar Opinião (rua José do Patrocínio, 834) nesta quarta-feira (21), a partir das 21h. Com mais de duas décadas de estrada, o conjunto formado em Winnipeg vai trazer os sons mais significativos de sua trajetória, com abertura de The Last Station. Ingressos, entre R$ 110,00 e R$ 220,00, seguem à venda no Sympla. Formado a partir da dissolução do grupo Figure Four, o Comeback Kid está na estrada desde 2002, e vem desenvolvendo uma sonoridade que tem como base o hardcore contemporâneo, mas sem medo de experimentar com sonoridades mais próximas do rock alternativo e hardcore melódico. A apresentação na Capital abre a turnê latino-americana do quinteto, que também toca em Florianópolis, Curitiba, São Paulo e Belo Horizonte, além de shows no Uruguai, Chile, Colômbia e Costa Rica. O grupo deve lançar no dia 15 de março seu novo EP, Trouble - o single da faixa Trouble in the Winner's Circle já está disponível nas plataformas de música, e deve estar presente no setlist.