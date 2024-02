Goethe-Institut promove sessão comentada de documentário no encerramento de exposição coletiva

No âmbito do encerramento da exposição coletiva Viver e morrer na cidade grande, o Goethe-Institut (rua 24 de Outubro, 112) irá realizar duas atividades nesta quarta-feira (21). Às 17h30min, os curadores da mostra farão uma visita guiada apresentando e comentando o conjunto de obras expostas. Logo em seguida, às 19h, está prevista a exibição do documentário De Olhos Abertos, que conta a história do Jornal Boca de Rua. A sessão será seguida de um bate-papo com a diretora do filme, Cha Dafol, e integrantes do Boca de Rua.