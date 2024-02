Os 80 anos de um dos grandes nomes do ballet no Estado e no País

Aos 80 anos, Vera Bublitz segue em plena atividade, aspirando talentos para o mundo e acompanhando, diariamente, a formação de bailarinas e bailarinos na escola que fundou há mais de 60 anos. De olho no futuro da dança e munida de uma série de projetos e sonhos, que incluem alçar novos nomes para palcos internacionais, ela deve estender a celebração de seu aniversário - ocorrida nesta segunda-feira - durante todo o decorrer de 2024.

Nome que é sinônimo de dança no Brasil e no Estado, a bailarina prepara um happy hour especial para alunos e ex-alunos, marcado para acontecer no dia 5 de março, e tem em seu cronograma o planejamento de diversas viagens para o Exterior, nas quais parte de seu corpo de baile irá se aperfeiçoar e disputar torneios internacionais na Europa e nos Estados Unidos. As comemorações seguem até o final do ano, com a apresentação do ballet de repertório Quebra-Nozes, que contará com uma série de convidados especiais no elenco, no Teatro do Sesi.

"Estou me preparando para viajar para Portugal, no dia 16 de março, quando irei acompanhar a bailarina gaúcha Antonella Febernati Algeri, de apenas nove anos, no 20º International Dance Competitions (Dançarte), em Faro, a capital da região do Algarve", sinaliza Vera Bublitz. "Antonella é um talento precoce, que já conquistou o segundo lugar em sua categoria em um festival na Itália. Após a apresentação nesse festival, ela ainda irá participar de uma imersão em dança em Leiria, também em Portugal."

Em abril, Vera ainda vai acompanhar um grupo de bailarinas na disputa do World Ballet Competition, na Flórida (Estados Unidos). "Entre elas, está Alicia Prietsch Dresch, que, em 2023, conquistou o primeiro lugar como solista e levou medalha de ouro na competição", pontua a professora e diretora de ballet. "A cada conquista, nos enchemos de orgulho por ver esses jovens talentos da dança levando o nome da Escola para os principais palcos do mundo", destaca, reforçando que essa é uma das principais vocações de seu trabalho, iniciado em 1966, na cidade de Cruz Alta, e transferido para a Capital em 1979.

"Ainda estão programadas outras viagens: em julho, irei para a Inglaterra, com duas meninas que vão fazer o intensivo summer do Royal Ballet de Londres. Concomitantemente, outras bailarinas estarão se apresentando em Joinville (SC). Depois, seguimos para Paris (FR), com um grupo de alunas que irão participar de uma imersão em uma escola renomada", comenta Vera. Também estão previstas para o segundo semestre deste ano, apresentações no festival Sul em Dança, em Porto Alegre, no Teatro do Sesi e uma galla especial de 80 anos, no Teatro CIEE-RS - ambas em setembro.

No decorrer de sua jornada como bailarina, professora e diretora de dança, Vera Bublitz recebeu diversos nomes internacionais da dança para acompanhar seus alunos em apresentações no Brasil. O primeiro deles foi o norte-americano (filho de cubanos) Fernando Bujones, um dos grandes solistas do ballet mundial. Depois, vieram ainda nomes como Johan Renvall, do American Ballet; Albert Evans, do New York City Ballet; Nikolaj Hübbe, do Royal Danish Ballet; Brian Nolan, professor e bailarino da Australian Ballet Company; e Valery Collin, solista da Ópera Nacional de Paris, entre outros.

Na via inversa, também lançou talentos como Carla Körbes, que, aos 14 anos, contracenou com Peter Boal, em uma apresentação como Apollo no Brasil. Depois disso, Carla foi para Nova York (EUA) se aperfeiçoar na dança e se tornou aprendiz no New York City Ballet em 1999. Foi ainda primeira bailarina no Pacific Northwest Ballet, depois se tornou a diretora artística associada do LA Dance Project. Hoje é professora associada na faculdade de ballet da Escola de Música Jacobs, da Universidade de Indiana.

Além de Carla Körbes, passaram pela Escola de Ballet Vera Bublitz, bailarinos como Norton Fantinel, que atualmente é diretor artístico do Arles Youth Ballet Company, na França; Marta Bayona, do Ballet Nacional Sodre, no Uruguai; e Rejane Duarte, bailarina e professora do Dance Theater of Harlem, no Estados Unidos.

Bailarinas de destaque internacional também se apresentaram ao lado do Ballet Vera Bublitz, entre elas, a gaúcha Nora Esteves, que foi a primeira bailarina do Theatro Municipal do Rio de Janeiro, com passagens por companhias francesas de dança; Ana Botafogo, uma das mais reverenciadas bailarinas brasileiras de todos os tempos, e, mais recentemente, a solista do Royal Ballet, Isabela Gasparini, que foi a protagonista no espetáculo Don Quixote, apresentado nos 25 anos do Teatro do Sesi, em 2022.

Ao recordar sua trajetória sólida e o nome reconhecido no cenário da dança, Vera destaca que começou no ballet aos cinco anos de idade, com a chegada de uma bailarina russa em Florianópolis (SC), na cidade onde morava com a família. "Era Albertina Saikowska, uma mestre da dança que seguia a metodologia da lendária professora russa Agripina Vaganova", contextualiza. Natural de São Francisco do Sul (SC), ela mudou-se para Ibirubá, no interior do Rio Grande do Sul, aos 16 anos, quando se casou com o ortodontista gaúcho Carlos Bublitz.

Logo depois que abriu a primeira escola, em 1966, se dividia também entre municípios da região, como Ibirubá e Panambi, para dar aulas de ballet, acompanhada da filha, Carlla Bublitz - na época, ainda bebê. "Aos dez anos, Carlla conseguiu uma vaga no Instituto Superior de Artes do Teatro Colón (Buenos Aires/AR)", conta Vera. "Mais tarde, cursou o superior em Dança na Sorbonne (Paris IV) e fez uma segunda faculdade em Artes do Espetáculo (menção em dança) na Universidade de Paris-VIII, além de um mestrado em Ciência da Educação." Desde então, mãe e filha conduzem juntas a escola Ballet Vera Bublitz (cuja sede funciona na capital gaúcha há 45 anos), dividindo a direção criativa dos espetáculos, inspiradas na metodologia Albertina Saikowska, com adaptações que estimulam o desenvolvimento da dança desde a infância, acompanhando o desenvolvimento e a evolução do aprendizado das crianças.