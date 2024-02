Exposição Quando os sonhos florescem ocupa espaços do Memorial Luiz Carlos Prestes

Entre a terça-feira (20), às 20h e 10 de março, de segunda a sexta, das 15h às 19h, as paredes curvas do Memorial Luiz Carlos Prestes (avenida Edivaldo Pereira Paiva, 1.527)– único projeto arquitetônico assinado por Oscar Niemeyer em Porto Alegre – abrigam as obras da exposição Quando os sonhos florescem, cuja visitação é gratuita.

A mostra tem caráter internacional pela participação de três artistas visuais residentes na Europa: a artista convidada, Vilma Machado, paulista que vive e trabalha na Holanda; Deni Corsino, gaúcha que mora em Milão (Itália); e a milanesa Alice Arcando. As obras, na sua maioria, são pinturas de pequeno e grande formato, mas também há fotografias e escultura, além do vídeo-arte Ecos de sonhos entrelaçados, da artista convidada, que será exibido na abertura.

Os curadores conceberam uma expografia em que o suporte das obras, com 24 metros de linhas retas e pretas, contrasta com as imensas curvas vermelhas e brancas do projeto arquitetônico de Niemayer para o local. Os curadores acreditam que essa abordagem permitirá maior fruição entre obras e público.