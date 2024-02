Prazo para inscrição no processo seletivo do Coro Sinfônico da Ospa é prorrogado

O prazo para inscrição no processo seletivo do Coro Sinfônico da Ospa foi prorrogado, permitindo que os cantores interessados tenham mais alguns dias para se candidatar. Agora, os candidatos têm até as 18h do sábado (24) para se inscrever. Para concorrer a uma vaga no renomado coro da Fundação Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, os cantores devem preencher um formulário on-line e enviar um vídeo interpretando um trecho de uma obra de Puccini. Todas as instruções necessárias estão disponíveis no site.

O coro conta com 25 vagas, distribuídas entre os quatro naipes: sopranos (6 vagas), contraltos (5 vagas), tenores (6 vagas) e baixos (8 vagas). No vídeo, o candidato deve mencionar seu nome e naipe, e em seguida cantar um trecho do Kyrie, primeiro movimento da Missa de Glória de Giacomo Puccini.

Candidatos devem ter no mínimo 18 anos, uma boa voz, afinação, ritmo, experiência em canto coral, conhecimentos teóricos de música, tempo disponível para estudo, ensaios e concertos. Os ensaios começam em 6 de março e ocorrem das 19h30 às 22h na Casa da Ospa (avenida Borges de Medeiros, 1.501).