Encontro Christina Balbão e Aamargs: memórias de convívio acontece nesta terça

Homenageada com a ampla exposição Christina Balbão – Além do silêncio, em exibição até 10 de março, a artista e professora integrou a Associação de Amigos do Margs — Aamargs desde sua aposentadoria, em 1987, até seu falecimento, em 2007. Esse período se dá em sequência à trajetória como professora da Ufrgs e funcionária do Margs, onde trabalhou desde sua criação, em 1954.

Com o objetivo de abordar essa memória, será realizado o encontro Christina Balbão e Aamargs: memórias de convívio. A atividade, que é gratuita e aberta ao público, terá lugar no Auditório do Margs (Praça da Alfândega, s/n°), nesta terça-feira (20), às 14h30min. Não há necessidade de inscrição - o espaço oferece até 60 lugares, por ordem de chegada.

Pensado como uma roda de conversa, o encontro integra o programa público da exposição, ao mesmo tempo que se vincula ao já tradicional evento Conversas no Museu, mensalmente realizado Aamargs. Membros e ex-membros da Associação compartilharão relatos das memórias de convívio com a artista e professora e sua relação e envolvimento com a Aamargs. A mediação será de Cristina Barros, curadora-assistente do Margs e uma das curadoras de Christina Balbão — Além do silêncio.