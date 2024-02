Edital de ocupação para temporadas de Artes Cênicas e Música na CCMQ é prorrogado

A Secretaria de Estado da Cultura, por intermédio da Casa de Cultura Mario Quintana

(CCMQ) e outras instituições de cultura, comunica a prorrogação do prazo de inscrições para a chamada aberta para ocupação dos Teatros Bruno Kiefer e Carlos Carvalho e do Auditório Luís Cosme, da Casa de Cultura Mario Quintana (Rua dos Andradas, 736).

, que está aberto desde 8 de janeiro, contemplará propostas entre as, enviadas por proponentes pessoa física ou pessoa jurídica e serão aceitas inscrições de até duas propostas diferentes por proponente. A ocupação ocorrerá no período de de abril a julho de 2024. Com o novo prazo, as propostas poderão ser enviadas até 21 de fevereiro, exclusivamente por meio de preenchimento do formulário online e do envio dos anexos solicitados.