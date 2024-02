Circuito Orla da Diversidade reúne diversos blocos neste final de semana

Neste final de semana (17 e 18), o carnaval segue na Orla do Guaíba. O Circuito Orla da Diversidade, organizado pela Pró Bloco, uma das vencedoras do edital para Projetos dos Blocos de Rua do Carnaval, reunirá intensa programação de blocos a partir das 15h - na Edvaldo Pereira Paiva (circulação entre Rótula das Cuias, sentido Cuias - Gasômetro)

No sábado (17), a estrela será a Turucutá, um dos maiores blocos de Porto Alegre, conhecido por fazer dezenas de músicas e ritmos com instrumentos de escola de samba. Junto com eles, Bloco Delas, Bloco do Isopor e Lulabloco. No domingo (18), será proposto um passeio pela história de Porto Alegre, com grande destaque para a Banda da Saldanha, que participou de dezenas de desfiles históricos. Junto com eles, a Tribo Carnavalesca Guianazes, Bloco da Junção e Ziriguidum.

O Circuito Orla da Diversidade ainda terá mais duas datas com blocos, nos dia 2 e 10 de março. Já nos dias 3 e 9 de março é a vez do Circuito das Famílias, com blocos e programação pensada para as crianças. A produtora Pró Bloco está com um amplo cronograma, que inclui mais de 30 blocos em diferentes pontos da cidade.